南韓梨泰院死亡踩踏意外釀成逾300人死傷，一名男子表示當晚剛好帶著妻小到梨泰院，意外發生前夕，事故現場周遭的街道已經擠到動彈不得，他當下警覺再不走會死，於是夫妻倆轉進小巷，請求酒吧一名外國人接過他們懷中的孩子，夫妻倆也順勢跨越柵欄進入酒吧，順利脫身。

南韓梨泰院踩踏意外釀成逾300死傷。

綜合南韓紐西斯（News 1）通訊社、《首爾新聞》報導，29日深夜梨泰院的踩踏意外釀成逾300人死傷，南韓一名男子在MBC電視台新聞節目中回憶當晚情形。他說當晚帶著妻子與孩子前往梨泰院，約莫晚間9時30分左右，梨泰院街道已經充滿人潮，但還可以行走，只是當走近稍後將發生意外的漢彌爾頓酒店（Hamilton Hotel）附近時，群眾數目增加，導致他們被人群推擠向前。

男子回憶，當下他就開始害怕會發生意外，而且人潮的推力愈來愈大，因為懷裡還有孩子，擔心會死，他開始試著撤退，不過被人來人往的群眾擋住，動彈不得。

接著夫妻倆轉進一條巷弄，他們看見另一對夫妻透過酒吧柵欄脫身，於是男子對著酒吧內一名向外查看人流的外國人大喊：「請把孩子帶走。」外國人接過孩子後，夫妻倆就越過柵欄、進入酒吧，順利脫身。

男子說他們脫身時約是晚間10時，後續他開車載妻小回家，在車內就聽見梨泰院發生踩踏意外，當下相當震驚。

男子也在節目中被問到部分店家不開門讓群眾進入、導致傷亡增加的情形，他認為其實是店家不知道外頭發生意外，並非刻意不開門。