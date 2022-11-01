年底九合一選舉倒數不到一個月，其中「六都」的選戰更是萬眾矚目。民進黨台北市長候選人陳時中更喊出「抗中保台」口號，還說自己有抗中保台的DNA。對此，前立委林濁水31日就表示「地方選舉『抗中保台牌』影響不大」，問題在於「北、桃、基、竹，選情差個1％、2％就會翻盤」，引發討論。

日前亞太和平基金會董事長、民進黨前黨主席許信良認為，「今年選舉對民進黨而言，我是蠻悲觀的」；對於民進黨主打的「抗中保台」策略，他說，強調戰爭的危機，不一定是事實，這個對民進黨絕對不利；地方選舉別用強調戰爭危險的「險招」；自己一生都是搞選舉的，非常擔心目前民進黨的選舉策略，「今年地方選舉勝負已定了」。

林濁水在臉書上表示，許信良非常擔心民進黨因此嗆辣打「抗中保台牌」衝擊兩岸關係，所以鄭重警告，不過林濁水認為「其實許主席可能擔心過度，應該可以放下一百個心」，林濁水最後更指出「地方選舉抗中保台牌影響不大，頂多差個1％、2％，問題是北、桃、基、竹，選情差個1％、2％就會翻盤」。