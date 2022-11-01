年底選舉剩下不到一個月，亞太和平基金會董事長、民進黨前黨主席許信良認為，「今年選舉對民進黨而言，我是蠻悲觀的」；對於民進黨主打的「抗中保台」策略他非常擔心，更直言「今年地方選舉勝負已定了」。對此，前立委郭正亮30日指出「美國就是站在他（美國）的角度，想要拉高抗中的態勢」，還語出驚人說，或許美國還認為「越早打（仗），可能對美國越有利」引發討論。

郭正亮30日在網路節目《大新聞大爆卦》中表示，對於許信良講的「勝負已定」，他認為是在講北台灣，因為民眾關注的還是北台灣。郭正亮認為，主要還是因為陳時中，因為陳時中就講了他有「抗中保台的DNA」，不然也沒人在打這議題，那打出來就會讓民眾有一個聯想，就是「害怕綠營連基本盤都守不住」，所以變成選舉策略，但這種選舉策略許信良認為划不來。

郭正亮坦言，因為現在的氛圍是美國在選舉，如果和民眾預期的一樣，美國眾議院被共和黨拿到，那眾議院還是步步緊逼，因為共和黨比民主黨還要反中，所以明年勢必《台灣政策法》又會再來一次，氛圍就會不斷往上升，陸續都會有軍事上的動作。郭正亮接著質疑，其實美國現在抗中的氣氛比台灣還要高，「那台灣有必要在未來這幾年跟著美國這種抗中的步調嗎？因為美國有軍事實力，但台灣有嗎？」

郭正亮指出，美國打「抗中牌」搞不好是對美國有利，因為美國認為「時間越早打，可能對美國越有利，一但時間拉長了，等中國大陸的三艘航母艦隊都備齊了，各種登陸艦、導彈更多了，當然會認為時間越拖對美國越不利」，郭正亮更爆「美國就是站在他的角度，想要拉高抗中的態勢，最好中美可以發生軍事衝突啊，就及早的讓中國大陸受到極大的損失」。

而最後郭正亮也說，「但台灣不是美國，台灣不耐打，一但受到傷害遠遠不是美國能承受的，會成為戰場的」，美國是合理的去設想他抗中的策略，不惜在第一島鏈內部引發一些軍事衝突，這樣對台灣、日本都不一定有利。郭正亮強調，事實上台灣應該要談「保台」，不是「抗中」，這才是合理的戰略邏輯。