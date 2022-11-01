首爾梨泰院發生不幸推擠意外，令全球目光又聚集到韓國。前立委郭正亮31日在《新聞大白話》表示，韓國由於總統只當5年一任等制度問題，即使最反美的盧武鉉或文在寅都難以跟美國叫板，無法獨立自主。日本也因為是戰敗國，連土地都能被美國在緊急狀態下徵用。所以包括台灣在內被美國看不起，問題在沒有表現出戰鬥力，像台灣連延一年兵役都還沒通過。學者賴岳謙則擔憂，台灣有一天要像日韓花錢幫美國養大兵。

學者賴岳謙提到，韓國在幫美國養大兵，包括美軍的娛樂費用都是韓國出，等要打仗的時候把人拉回去，還不見得是為了韓國打，日本也是如此，「我很怕台灣未來也會變成這樣。」

「韓戰如果不是麥克阿瑟介入，南韓早就沒有了。韓戰我還讀過一些書，韓國完全不堪一擊。」郭正亮表示，事實上到最後真的就是(北韓)人民志願軍跟美軍在打，這個大家都知道。所以戰爭權就牢牢是美國在掌握，從那個時候就都沒有改變，「所以坦白說你就是從來沒有站起來過！」

郭正亮說，雖然說韓國不是戰敗國，不是殖民地，可是因為韓戰的表現被人家看不起，所以坦白說你就是要表現你的戰鬥力，如果沒有表現你的戰力，人家怎麼會看得起你？這很現實，台灣也是啊，為什麼美國會看不起你？

「欸，你要我幫你？你連一年服役到現在還沒過！像話嗎？」郭正亮強調，去看看以色列，以色列就證明了他有戰力，後來美國還要買他的武器。日本是沒有辦法，日本是戰敗國，所以美國有關佔領日本的相關法令，現在都還適用，那個沒有廢除，日本也不敢去要求美國廢除。

郭正亮指出，如果去看美國在日本相關的法律、細則，美國在緊急狀態下是可以徵用土地的，所以日本就真的是被美國牢牢控制。韓國就是你要站起來啦，就是這個問題，可是那個總統因為都只能當一任，而且除了文在寅之外好像每個都被抓，政治權力也沒有辦法延續個兩任，怎麼會有足夠的政治權力來建立你的獨立自主性？韓國恐怕要自我反省，面對美國你要站起來，這種制度你怎麼站得起來？

「盧武鉉當一任，文在寅當一任，這兩個算最左的吧？最反美的吧？也沒有辦法啊！」郭正亮說，是它自己的制度讓它沒辦法有獨立自主的力量，跟美國叫板，不改制度無解。