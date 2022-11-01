王莫昀／台北報導

新北巿建案「凱旋大苑」驚傳建商要解散，承購戶向新北巿消保官求助。新北市消保官室主任王治宇晚間證實，接到民眾投訴沅臻建設因流動資金不足，無法續建，且該建商表明要在11月1日解散，為協助消費者，將盡快想辦法聯絡業者，了解其如何解決後續問題。

申訴民眾是在2020年11月購買「凱旋大苑」，卻在10月28日接獲沅臻建設通知舉辦「凱旋大苑」承購戶說明會。建商表明因流動資金不足，導致工程無法持續下去，將會協調其他業者接手。

王治宇表示，就民眾申訴內容，令人擔心的是，業者要在11月1日解散，變成清算狀態，屆時會由相關人士登記債權，但擔心該公司恐怕入不敷出，且參與分配時，也有優先權問題，如若欠有員工薪資、抵押權、稅費等需優先清償。且申訴人指稱建商在信託帳戶的1億多元款項，部分已支付廣告等相關費用後，目前應剩下7千萬左右。

王治宇指出，為此將會盡快與業者聯絡，詢問有無解決方案。對於11月1日若沅臻真要解散，消費者要怎麼辦？王治宇表示，即使業者要解散，也有清算的過程，會聯絡業者了解信託帳戶內的錢如何應用，消費者權益如何獲得保障。