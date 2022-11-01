抗中保台牌目前仍有效？媒體人陳揮文今(31日)在《新聞大白話》節目指出，總統蔡英文打芒果乾、抗中保台牌，是講給她2020在台北市得票率的54％選民聽的，國民黨台北市長候選人蔣萬安可能42％就碰天花板，民進黨候選人陳時中36％則可能是他的地板，但蔡英文得票率的54％，台北市民裡只要有80％投給陳時中，陳時中就可望獲勝。

陳揮文表示，2020會賣這個芒果乾，恐怕就一路賣到底了，不會因為選總統就賣芒果乾，地方選舉就不賣了。會做這種思想檢查，說你是不是愛台灣什麼的，政客都是這樣子的，所以20年前沈富雄就說「不要再說愛台灣了！」誰不愛台灣呢？你不愛台灣你在這裡幹什麼？

「綠媒說社群之夜爆滿，觀眾朋友你看這樣有爆滿嗎？」陳揮文拿平板秀圖指出前排一大堆空位沒人坐，他提起質疑藍營造勢人氣的側翼網紅，「我想請問四叉貓這場多少人？」而且陳時中還說來找他合照的都是年輕人，但事實是社群之夜限年輕人參加，你怎麼連這個都不曉得？

陳揮文說，蔡總統去賣芒果乾、亡國感、抗中保台，潛台詞是「如果你要去投國民黨...」，如果你對這個無感，表示你2020可能是沒有投蔡總統，因為蔡總統跟韓國瑜在台北市得票率是54：42，在台北市有54％投蔡總統的。

「啊不是說台北是藍大於綠？台北市是天龍國嗎？為什麼韓國瑜選輸蔡總統？」陳揮文強調，蔣萬安42％可能是他的天花板，陳時中36％可能是他的地板。蔡總統訴求芒果乾，也許你覺得無效，可是她不是講給你聽的啊！她是講給那個54％聽的啦！還有這句話「你們畢竟是死忠的」，她是講給打高端的，她是講給死忠的聽的，你聽了無感表示你不是綠的，這54％台北市民裡只要有80％投給陳時中，陳時中就贏了。