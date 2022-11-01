俄烏戰爭爆發後，到底該支持俄羅斯還是烏克蘭的問題在大陸與海外華人圈引發嚴重爭論，認為應支持俄羅斯的都是因為反美，而傾向支持烏克蘭者多認為國家主權不受侵犯，且烏克蘭大力協助中國國防工業發展。這些國防合作項目包括遼寧號航母、大型軍艦發動機、空中加油機、野牛氣墊登陸艇、艦載戰機、導彈與補給艦，這些連產品帶設計圖紙與專家技術支援，不只強化了國防安全實力，也大幅度提升了對台作戰的能力。

俄烏戰爭初期外界都認為烏克蘭面對俄羅斯將很快落敗，大陸網民群起嘲笑挖苦烏克蘭，同時為俄羅斯軍事實力與俄總統普丁鼓譟。雖然也有少數支持烏克蘭保衛國家主權的言論，但遭到多數官方媒體與網民圍剿，甚至被扣上「國賊」的帽子。直到數個月後俄烏兩軍情勢改觀，支持烏克蘭的聲音才愈來愈成為主流。這些支持烏克蘭的論述除了基於國際法與主權觀點外，特別指出烏克蘭大量出售國防軍事裝備與技術給中國的歷史。

中國首艘航母遼寧艦原是烏克蘭建造一半打算放棄的瓦良格號（圖），中國幾經周折獲得船體後進行改造，成為共軍首艘航母遼寧號，開啟了中國航母事業的發展。（圖／新浪網）

獨立後的烏克蘭與中國軍事合作項目極多，其中數種重要裝備技術與提升共軍武力攻台能力關係密切，影響最大也最知名的就是後來改造為遼寧號的瓦良格號航空母艦。該艦是1991年蘇聯解體前由烏克蘭造船廠建造，後來因經費不足停工，原打算拆成廢鐵，當時由大陸與香港商人合作將它購入，過程歷盡波折。最後瓦良格號經過重建後命名為遼寧號加入中共海軍服役，成為共軍首艘航空母艦。這項交易包括全部的建造圖紙，讓中國吸收了許多航母技術，並據此自行建造了第2艘航母山東艦，還接著研發出更先進的福建號航母，讓中國的航母從無到有，迅速步入發展航母的正軌。

其次，對中共海軍發展影響深遠、意義更重大的交易則屬UGT-25000燃氣輪機。中國在80年代曾引進美製LM-2500燃氣輪機，1989年遭到美方制裁後無法獲得更先進的型號與技術，於是在1991年轉向獨立後的烏克蘭接觸，尋找大型軍艦用的發動機，最後選擇了尚未完工的新型號UGT-25000。當時烏克蘭同意提供設計圖紙，並生產10台原裝產品供中國仿製和上艦使用，1998年UGT-2500設計定型，中國也接收了烏方製造的原裝燃氣輪機與設計圖紙，著手研究與仿製。

中共海軍蘭州艦是中國從烏克蘭獲得第一批UGT-25000燃氣輪機後，首先裝備的052C導彈驅逐艦。（圖／中國軍網）

首批10台原廠UGT-25000先裝備2艘052B和2艘052C導彈驅逐艦試用，2004年仿製成功，命名為QC-280，經過幾年反覆檢驗，陸續配備到新建造的052C、052D上使用。尤其是後來被視為中共海軍戰力最強的新型055導彈驅逐艦上，也是使用這部仿製後國產的QC-280燃氣輪機。由於烏克蘭提供技術資料非常詳盡，仿製過程順利，經過幾年操練與改善，到2011年後，中共基本上已解決大型軍艦的動力問題。052與 055裝備動力強大的燃氣輪機，不只增強自身戰力，也使得航母護航艦隊戰力大幅提升，對中共海軍來說，可以說是史上絕無僅有的技術飛躍。

野牛氣墊登陸艇可以運送人員與重型裝備，是兩棲登陸作戰的利器。圖為野牛運送86B型步兵戰車。（圖／中國軍網）

除了航母與其他大型軍艦，另一項涉及對台戰爭的烏克蘭技術轉移裝備是野牛氣墊登陸艇，有些陸媒稱它是「解放台灣必備裝備」。野牛氣墊船是由兩棲攻擊艦或登陸艦運送，可以載運輕型裝甲車、機動車輛與人員快速搶灘上岸。該型氣墊船在烏克蘭克里米亞大海造船廠製造，多年來經營狀況不佳，2009年中國向烏克蘭訂購首批野牛氣墊船，救活了這家瀕臨倒閉的造船廠，廠方也同意轉移建造技術，很快地2013年中國就在廣州黃埔造出仿製的野牛氣墊船。

中國曾向嘗試向俄羅斯購買伊爾-78（圖）空中加油機遭拒，最後是烏克蘭賣了3架給中國，中國也藉著空中加油機基礎技術改造出國產的運油-20大型空中加油機。（圖／新華社）

蘇聯解體後，中國曾試圖向俄羅斯採購包括圖-160遠程轟炸機與伊爾-78空中加油機，但是俄羅斯處處防著中國，這些採購案都沒有成功，直到最後才從烏克蘭手上買進3架伊爾-78大型空中加油機。伊爾-78雖然型號較舊，但中國仍以其基礎技術用在國產運-20運輸機上，成功開發出運油-20大型空中加油機。另外，在得到瓦良格號航母之後，中國還從烏克蘭手上買到艦載機起降訓練設備，以及2架蘇愷-33艦載戰機的T-10k技術驗證機，以逆向工程獲得的技術基礎開發出殲-15艦載機。殲-15近年來又發展出殲-15T，是專為電磁彈射型航母使用的改良型艦載戰機，預計將在最新的003福建號彈射型航母上服役。

中國買不到蘇-33艦載機，卻從烏克蘭獲得2架蘇-33技術驗證機T-10k-3與T-10K-7（如圖），用這2架原型機開發出殲-15艦載機。（圖／新浪軍事）

殲-15是中國依照蘇-33原型機開發的艦載機，在中國名為「飛鯊」，這款艦載機正在開發電磁彈射型殲 -15T，準備在福建號航母上使用。（圖／央視截圖）

除了從烏克蘭獲得這幾樣重要軍事裝備，中國另外還購入了其他多種軍備技術，包括R-27楊樹空對空導彈、Kh-55巡航導彈與青海湖號補給艦等裝備，全部都包括整套設計圖紙，而且還提供大量的專家與技術支援。2002年中國官方統計，10年來引進了上萬名來自獨聯體（前蘇聯解體後獨立國家）的專家，其中烏克蘭是最重要的來源，每年有高達2000多人次。雖然烏克蘭出售軍事裝備、技術與人才也有經濟上的考量，但這種毫無保留的技術輸出，應該算得上是全世界對中國最為推心置腹的國家，比起俄羅斯來說強得太多了。網民與媒體支持俄羅斯，多半也是膝關節反應式的政治正確或是「西瓜偎大邊」的心理，在俄烏戰爭情勢逆轉後也很快地遭到唾棄與嘲諷。