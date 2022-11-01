中油風紀、工安事件頻傳，暨高雄檢廉前年破獲大型國考舞弊集團後，近期又掌握百名新進人員名單，鎖定30人涉案。昨日上午突襲大林煉油廠，直接押走兩名操作員，一人已坦承涉案，另一人仍否認，全案仍在調查中。

2020年6月，高雄檢廉破獲以中油員工為首的大考弊集團，抓出29名作弊新人。當時廉政署還聲明，責成經濟、財政二部政風處，配合各國營事業就考招程序通盤檢討、改進，預防發生類似弊端，沒想到才短短2年，又爆發大型舞弊事件。

檢調10月31日上午突襲大林煉油廠，直接到「轉化處理工廠」，指名要找郭姓、鍾姓兩名操作員，現場喝令他們「東西收一收！直接跟我們回去！」。

據了解，檢調此次掌握一份百名可疑新進人員名單，懷疑其中30人涉嫌重大，證據備齊後，直接到現場逮人。郭男、鍾男均是大學畢業學歷，兩人考進中油後，工作態度沒有異狀，肯做肯學，突然被帶走同事都很錯愕。此次舞弊集團到底又「送」了多少人進中油，檢調仍在釐清。

中油正式僱用薪水28k起跳，因內部正面臨大退潮，升遷管道通暢，各項津貼、獎金優渥，年終獎金更高可達4.4個月，退休金更讓人稱羨，成為時下人人搶破頭的「鐵飯碗」。

據近年流出的舞弊集團代考價碼，中油的代考費為100萬元，僅次於中鋼。中油內部規定，新進人員需先花半年的時間學習、考取工廠作業相關證照，通過內部考核後，才能成為正式雇員。

內部員工透漏，轉化處理工廠原本就很缺工，本周五又要停機歲修，操作員須配合包商整修機件，一下少了2人，同事們只能加班應對，人力更加吃緊。

員工也痛批，舞弊集團帶來不少無心學習、只想混口飯吃的新人，嚴重拉低中油內部的工作水準，考核不過，就找議員、立委來疏通，調單位。近年來爆炸、工安事件頻傳，多少和人員素質有關，未來的工安更堪憂。