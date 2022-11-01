大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

受東北季風及第22號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，蘭嶼已有大豪雨發生；今(1)日大台北、東半部(含蘭嶼、綠島)地區及恆春半島有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請注意坍方及落石，氣象局今早針對8縣市發布大雨特報。

氣象局表示，今天降雨主要在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島為主，局部雨勢仍較明顯、持續，特別在基隆北海岸、大台北山區及東北部地區雨勢更大，有大雨或豪雨發生的機會，中南部地區雲量偏多，大多為多雲的天氣，偶爾也有零星降雨的機會。氣象專家吳德榮表示，「輕颱奈格」外圍環流與東北季風的「共伴效應」影響，昨日和今日北部、東半部應慎防「致災性」的大量降雨。

溫度方面，今日各地低溫為19至21度，白天高溫在新竹以北及宜蘭為21至23度，整日氣溫變化不大，感受濕涼，而其他地區白天高溫回升到27到30度，早晚偏涼、白天則溫暖舒適。請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

「奈格」颱風目前持續往北移動，預計今日晚加速偏西移動，遠離台灣。然東北季風影響的迎風面有雨，10月31日生成的颱風「榕樹」則對台灣天氣沒有影響。

氣象局說明，周三（2日）起東北季風逐漸減弱、颱風遠離，北台灣氣溫逐漸回升，整體降雨趨緩；周三、周四（2日、3日）迎風面的桃園以北及東半部地區仍有局部短暫雨，其中基隆北海岸及東北部地區降雨較持續，並有局部大雨發生的機率，中南部地區大多為多雲偶晴，高溫接近30度感受溫暖微熱。

周五（4日）另一波東北季風增強，周六至下周日（5日至7日）北台灣天氣稍轉涼，預估周六晚間最冷，北台灣低溫約19度、宜蘭約18度，其他地區則是21至23度，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部大多為多雲到晴，僅山區有零星短暫雨。