美國加州男子德帕佩10月28日闖入聯邦眾議院議長裴洛西的舊金山寓所，用錘子敲打裴洛西夫婿保羅．裴洛西的頭部而被捕後，美國聯邦當局今天控訴德帕佩企圖綁架裴洛西。

法新社報導，美國司法部表示，42歲的德帕佩（David Depape）28日犯案時身上有膠帶、繩索和其他物品，顯示他打算綁住裴洛西（Nancy Pelosi），但當時只在寓所中找到她的丈夫保羅．裴洛西（Paul Pelosi）。

美國聯邦調查局（FBI）在法庭宣誓陳述書中指出，德帕佩被捕後告訴他們，他認為裴洛西應該對她所屬民主黨所說的謊言負責。

美聯社報導，相關當局今天提到，被控襲擊保羅．裴洛西的德帕佩曾告訴警方，他想把裴洛西扣為人質並「打破她的膝蓋骨」。

路透社報導，美國司法部今天透過聲明表示，德帕佩被控傷害及綁架未遂的罪名。德帕佩面臨這兩項罪名最高可判處50年徒刑。

這起案件發生後，裴洛西的辦公室指出，82歲的保羅．裴洛西因顱骨骨折、右臂和雙手受傷接受手術，但醫生預計會完全康復。但警方尚未透露德帕佩的犯案動機。（譯者：陳彥鈞）1111101