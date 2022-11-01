57歲卜學亮（阿亮）擁有演員、歌手、主持人多重身份，近9年前他演唱的歌曲〈超跑情人夢〉一路紅到現在，MV在YouTube點閱已衝到958萬次，破千萬點閱指日可待；而阿亮近期也解決了多年尿路結石問題，前陣子特別去醫院做了體外碎石，終於拋開多年宿疾，開心到還找了好友屈中恆、曾寶儀一同慶祝，堪稱雙喜臨門。

說起這個惱人的老毛病，阿亮在接受時報周刊CTWANT訪問透露，因為自己體質關係，身體常會有結石產生，先前就已碎石過兩次，他直言：「發作的時候很痛、但碎石過程還好，最怕工作的時候忽然『牙』起來，這次可以排出來真的很棒！」至於還找了師妹曾寶儀一同慶祝，他則表示因為和對方有一段時間沒碰面了，雖然那時她正忙金鐘頒獎典禮的準備工作，但曾寶儀仍很有義氣的一起出來慶祝。阿亮也坦言，結石能處理掉是真的很高興。

卜學亮在私人臉書分享了自己擺脫結石的愉悅心情。（圖／取自卜學亮臉書）

而近期現身房仲廣告再扮當年《超級星期天》節目中的「超級特搜小組組長」，瞬間勾起大家滿滿回憶。其實早在2000與2001年時，阿亮就以《超級星期天》連拿兩座金鐘綜藝節目主持人獎，2019年又再度以和黃子佼主持的《超級同學會》再次獲得人生第三座主持金鐘獎，主持功力備受肯定。對於廣告掀起回憶殺，阿亮笑說：「《超級星期天》的超級任務和我的連結很深，本來就有一份濃厚的情感，看到廣告腳本就很親切有趣，工作時覺得一群小時候對超級任務喜歡且熟悉的年輕夥伴，安排的橋段也很貼近，拍攝的過程中不斷地有一些當年出任務的回憶湧現，讓我重拾很多昔日的點點滴滴。看到大家的留言也都有不錯的反應，覺得開心。」

好友屈中恆（左起）、曾寶儀、資深製作人黃裕昇一同聚會幫卜學亮慶祝恢復健康。（圖／取自黃裕昇臉書）

出道將滿35年的卜學亮，2013年的一首〈超跑情人夢〉因知名實況主「鼻地大施國動」張葦航，日以繼夜不停在實況直播中播放，漸漸讓上萬名粉絲們瘋傳分享，在網路上逆襲翻紅。2020年8月阿亮更受邀出席中信開球，並在賽後搭乘超跑進入台中洲際棒球場獻唱此曲，棒球場上唱跳表演。隔年他受邀參加直播平台舉辦的「Racing Party」活動，和張葦航同台飆舞，大跳〈超跑情人夢〉嗨翻全場。而〈超跑情人夢〉MV迄今已在YouTube衝到958萬次觀看數，甚至日前在恩師張小燕母親的壽宴上，阿亮也跳唱這首歌，體力驚人，甚至成為許多學生族群的超級偶像。

近期卜學亮與房仲業合作重拍「超級任務」，拍出滿滿的回憶。（圖／取自卜學亮臉書）

對此，阿亮也難掩喜悅心情說：「真的很不容易～謝謝大家的支持跟喜愛！知道這首歌快破千萬，自己也很開心，畢竟這是8年多前的作品，現在年輕人比較認識我的，都是因為這首歌，覺得這首歌是跟年輕人的一種連結，哈！」並透露現在朋友聚會都會現場點唱〈超跑情人夢〉，他也搞笑表示，因為這首唱跳需要很大的體力，所以要努力鍛鍊身體，才能繼續唱跳下去。

卜學亮2013年的舊作〈超跑情人夢〉竟然紅到現在還在熱播中。（圖／翻攝自豐華唱片MV）

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