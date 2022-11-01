蔡尚樺2018年離開主播台轉戰演藝圈，隔年與曾國城搭檔主持《全民星攻略》，獲得第55屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」殊榮。雖然今年蔡尚樺與獎項擦肩而過，還在紅毯上鬧出爆乳爭議，但在金鐘獎頒獎典禮結束後，時報周刊CTWANT直擊她身旁出現一位護「花」使者相伴，讓她先前的不愉快瞬間煙消雲散，不過對方並非她交往十年的台積電男友小易。

典禮結束後蔡尚樺換上較輕鬆洋裝，與曾國城共同出席慶功宴。（圖／本刊攝影組）

在工作人員護送下，蔡尚樺搭車離開慶功宴。（圖／本刊攝影組）

十月二十二日凌晨零點八分，一身低胸洋裝的蔡尚樺在工作人員護送下，匆匆搭車離開金鐘獎慶功宴會場，獨自搭上計程車返回台北市中山區住處，門口已經有一名男子等候，兩人站在外頭一會，蔡尚樺不時低頭玩手機，沒多久外送人員前來送餐，男子拿了餐點後，與蔡尚樺一起走到附近超商，兩人邊走邊聊，男子不只貼心地讓蔡尚樺走內側，還怕她累幫忙提包包，走著走著蔡尚樺還將左手搭在男子肩上，可以看得出來兩人關係不一般。

抵達住處外時，蔡尚樺的哥哥已經在家門外等她。（圖／本刊攝影組）

哥哥很體貼地接過蔡尚樺的包包幫她揹著。（圖／本刊攝影組）

在超商等候結帳時，蔡尚樺總在男子耳邊說個不停，甚至有些興奮地在原地跺腳，彷彿有了男子陪伴，稍早紅毯禮服引起的討論和批評瞬間消散。買好了飲料，兩人一前一後走進蔡尚樺香閨，始終不見十年男友。經過調查，原來男子不是別人，而是蔡尚樺在台中某大學任教的學霸哥哥蔡泓育，蔡家兄妹感情甚篤，也不是第一次被本刊目擊。

兩人邊走邊聊，蔡尚樺很自然地將手搭到哥哥肩上。（圖／本刊攝影組）

去年二月二十五日下午三點半，蔡尚樺結束《全明星運動會》記者會和哥哥離開會場，上車前，蔡尚樺遵循長幼有序，禮讓哥哥先行上車，回到住處約半小時後，兄妹倆再度推著行李箱外出，先在附近的甜品店享用下午茶，兩人點了鬆餅，還共享一份冰淇淋，席間兩人有說有笑，蔡尚樺看著哥哥的表情也相當有愛。

兄妹倆去便利商店買東西，蔡尚樺的身材其實不用擠成爆乳就相當有料，兩人隨後拎著食物飲料返家。（圖／本刊攝影組）

去年二月本刊也曾目擊蔡尚樺與哥哥一同外出。（圖／本刊攝影組）

餐畢約五點十四分，蔡尚樺陪同哥哥搭車前往台北車站，下車後蔡尚樺將右手很順地搭到哥哥肩上，兄妹倆便以這個姿勢走進高鐵站，蔡尚樺更陪著哥哥前往南下方向的月台，下手扶梯時仍搭著對方的肩膀談天，可見依依不捨的心。

兄妹合吃一份冰淇淋，看得出兩人感情非常好。（圖／本刊攝影組）

據悉，蔡尚樺哥哥是台中某大學國際企業學系教授，9月蔡尚樺還曾重返校園旁聽哥哥上課，雖然哥哥工作繁忙，仍會不時北上關心獨自北漂的妹妹，偶爾還會充當司機、助理帶蔡尚樺南北奔波出外景，蔡尚樺不時也會在社群網站分享一家四口的合照，一家人關係相當緊密。

蔡尚樺陪哥哥去北車搭車南下，手又很自然地搭到哥哥肩上，看來這是習慣動作。（圖／本刊攝影組）

今年33歲的蔡尚樺年初選擇凍卵，其實她早有個小4歲、自學生時期交往10年的台積電工程師男友小易，但男方在南科工作，小倆口長期遠距離戀愛，雖然相處時間短，不過兩人幾乎維持每周見面一次面，小易也會特別在節慶上下功夫，在蔡尚樺時安排慶生會，並特製「70張千鈔」蛋糕給她驚喜，增添情侶之間的情趣。即便愛情長跑多年，但蔡尚樺仍把男友視為最帥氣的男人，小倆口也有了結婚共識，計畫在未來2、3年邁入人生下個階段。

蔡尚樺與男友小易愛情長跑多年，雙方早已認定彼此。（圖／取自蔡尚樺臉書）

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