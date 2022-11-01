儘管目前有兩個颱風在台灣附近，實質影響都不大，「共伴效應」也進入尾聲；專家提醒，今北部、東部仍有劇烈降雨機率。中央氣象局持續針對迎風面7縣市發布大雨特報，宜蘭山區累積雨量已破1500毫米，「雨太狂，根本用倒的」。

最新路徑潛勢預測，「奈格」正在呂宋島西方海域轉北，未來再轉西遠離，對台影響最明顯的「共伴效應」，將逐漸減弱。「榕樹」昨生成後沒什麼存在感，它也是今年第23號颱風，個數接近氣候平均值。

氣象局針對基隆、新北、台北、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島發布大雨特報，豪雨威脅雖解除，天氣仍相當不穩定。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今仍有劇烈降雨機率。

吳德榮指出，3天來雨下最多的地方在宜蘭南澳，已超過1500毫米，山區土石含水量飽和，「稍微再下一點就有致災危機」。今各地氣溫：北部18至24度、中部19至29度、南部19至30度、東部19至29度。

周四起恢復東北季風模式，北部、東部有局部雨，中南部多雲時晴。周六一波冷空氣南下，全台氣溫下滑，北部低溫將再次跌破20度。