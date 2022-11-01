惡名昭彰公司負責人「館長」陳之漢在前年因預計銷售反光連帽外套與一家製衣廠簽約，但陳男主張對方因為交貨的外套有瑕疵致無法如期交貨，他退款給消費者損失243萬多元，提告求償，一審判製衣廠免賠，二審改判須賠償陳的損失243萬元。

陳主張他預計銷售「反抗者全反光連帽外套」，尋得承包的公司有意願製作後，便於網站上開放消費者預購，售出成人款1648件、孩童款27件，他與該公司在2020年5月12日簽訂契約，向對方訂購相應數量之外套。

陳說，該公司交貨期限屆至前，表示因其上游廠商反光布料品質未達標準，無法如期交付外套，他多次催請對方儘速依約交付外套，但最後交付的外套仍有瑕疵，故未收受，對方無法交付無瑕疵之外套，他只能開放訂購外套之消費者退款，共計損失243萬3215元。

陳男請求該公司賠償這些退款損失，一審新北地方法院判決駁回，二審台灣高等法院認為，該公司交付的外套有瑕疵，不具備雙方約定的品質，陳可以拒絕受領，陳退還給消費者該公司須賠償這些損失，判賠243萬多元。