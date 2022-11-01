61歲的香港天王劉德華，不僅跨足音樂以及影視領域，待人處事溫和有禮，是難得一見的零負評男神，而保養得宜的他，與年輕時相差無幾，近日微博瘋傳多張劉德華的舊照，大家除了讚嘆男神的不老容顏，更討論起劉德華超吸睛的裝扮。

日前，大陸的社群平台流傳多張劉德華在1994年拍攝的舊照，當時他的經典歌曲《忘情水》和《天意》非常火紅，放到現在聽也依舊不會過時，劉德華也因此進入全盛時期。其中《忘情水》獲得了包括94年度十大勁歌金曲最受歡迎國語歌曲金獎、十大中文金曲獎等大獎。

劉德華穿著粉紅背心與吊帶褲。(圖/小紅書)

劉德華在萬里長城拍攝下這張照片，他穿著一條牛仔連身褲配上粉紅背心，並將墨鏡戴在頭上，神情嚴肅的直視前方，一下擺出敬禮的姿勢，一下則是將手舉在胸前模仿起軍人行走的模樣，雖然不知道是為了什麼目的拍下這些照片，但劉德華逗趣的動作已經笑翻不少網友。

劉德華擺出軍人行軍的樣子。(圖/小紅書)

照片曝光後，引發網友的熱議，不少網友認為劉德華的姿勢別有心機，似乎刻意將肌肉線條展露於鏡頭前，紛紛留言「有顏任性啊」、「好會擺姿勢」，更有網友見到劉德華的穿著，笑稱「這粉色背心小露肚臍兒，講真的也就是劉德華，其他人的話我真的是會把手機給砸了。」