明星夫妻檔張庭和林瑞陽近年來都於大陸經商，傳聞靠電商事業與房地產累積約1200億台幣，但去年兩人涉嫌傳銷風波，而遭到大陸調查，資產遭凍結，如今根據大陸媒體報導，此案件的聽證會將在本月4日舉辦，兩人預計恐遭罰100億人民幣，約為441億台幣。

張庭和林瑞陽夫妻2021年在大陸經營的美妝品牌因涉嫌傳銷而遭調查，據此案的代理律師何兵於微博上解釋，提告的原因為裕華區市監局沒有管轄權，而當時張庭在神隱五個月後，也轉發公司聲明批評，有「少數人試圖離間台商對大陸的情感」，強調仍對大陸法治有信心，且相信司法會還給他們正義。

張庭林瑞陽傳銷案聽證會將舉行。（圖／截圖自石家莊市裕華區人民政府官網）

然而，根據《中新經緯》報導，昨(31)日河北省石家莊市裕華區人民政府宣布，11月4日將舉行上海悅導電子商務公司等19主體涉嫌網路傳銷一案的案件聽證會，而本案涉案人包含林瑞陽夫婦與其他三人。

張庭林瑞陽傳銷案聽證會將舉行。（圖／截圖自石家莊市裕華區人民政府官網）

對此，有知情人士透露，待聽證會結束之後，當局就會針對此案最初最後處理及罰金等做出公告，預計此案金額可能高達人民幣100億，相當於台幣441億，相當可觀，但實際金額及處罰仍待官方公布為準。