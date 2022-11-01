江姓及周姓男大生被起訴，在2016年在夜店趁一名女子酒醉後撿屍性侵，台灣高等法院更一審駁回檢方上訴，認定女子在案發前自行走到便利商店內用機台叫計程車，整個過程意識清楚，才能按機台要求完成叫計程車程序，她自稱酒醉無法採信，判2男大生無罪。

2016年7月9日江男與周男在桃園一家夜店飲酒之際，認識同至該店內消費之女子，檢方起訴指控，2人見她飲酒後意識不清，以欲送她回家為由，共同搭乘計程車離開，之後又到一家便利商店內，再叫車與她到一家汽車旅館投宿。

檢方指控，2男利用被害人酒醉意識不清而不能抗拒之機會，分別加以口交及性侵，事後，被害女子打電話通知其友人報警處理，2名男子遭依乘機性交罪起訴。

一審桃園地方法院及高院更一審勘驗便利商店監視器錄影畫面，3人入內操作機台，女子要叫計程車，但周男不會操作機台，她神態自如、行動正常進出便利商店，並親自操作機台叫計程車，可見她當時意識清楚並非酒醉而意識不清，再加上檢方無法提供其他證據證明犯罪，判2男大生無罪。

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