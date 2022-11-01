普里莫（Josh Primo）結束馬刺揮棄程序，正式成為自由球員，同時馬刺還必須支付他剩餘的兩年849萬美元薪資。這整件事非常荒唐也很罕見，馬刺在美國時間10月10日行使球團選項留下普里莫，短短兩周後就爆發前女員工控訴他的露鳥案件（只是控訴，未被定罪）。

依據NBA原先的勞資協議，首輪新人的合約至少保障3年（普里莫首輪第12順位），2005年修改為只保障兩年，後兩季為球團選項。美媒《富比士》指出，協議修改至今無法跑完前3季的首輪球員僅44人，約佔總數十分之一。如果普里莫的事件早兩個星期爆發，馬刺就不必支付他下一季的434萬美元了。

普里莫是身高198公分的搖擺人，這是其他球隊接收這個首輪新人的機會。美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，因為馬刺行使了球團選項，導致接收普里莫的球隊必須一口氣吃下兩年合約。普里莫上季場均5.8分、37.4%投籃命中率的攻擊力並不出色，他還自曝有心理健康問題，最終沒有球隊願意冒險出手，讓他成為自由球員。

網友幾乎在第一時間就做出梗圖來嘲笑普里莫， 也有人勸他這800多萬美元（扣掉稅金只剩一半）省著點花，因為他可能很久拿不到新合約。其實普里莫的錢沒這麼少，他去年才與運動大廠Nike簽下複數年代言合約。