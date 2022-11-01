巴

巴拿馬籍「鑫順一號」水泥專用船，昨天在彰化風場航道東側緩衝區，因主機故障棄船，晚上8時45分沉沒；船上17名船員中，5名船員被長源號貨櫃輪救起，另12人搭乘救生艇在海上待援、下落不明；海巡署出動艦艇與空勤總隊直升機，上午積極展開搜尋中。

中部航務中心指出，總噸位6186噸級巴拿馬籍「鑫順一號」水泥專用船，昨天準備到台中港，下午3時10分在彰化風場航道東側緩衝區，距岸14浬處海域發生主機故障棄船；17名船員其中5人，由長榮公司長源號貨櫃輪投擲救生筏救起，其餘12人搭救生艇下落不明、等待救援。

中部航務中心表示，「鑫順一號」昨天向西南漂流，該輪於晚上8時45分沉沒，航港局發布航船布告。國搜中心請空勤總隊派機前往救援，因海象不佳無法救援；轉知海巡署通報晚上9時21分「新竹艦」抵達現場，「台北艦」自台中港出發抵達附近海域加入搜尋。

貨輪主機故障棄船救援