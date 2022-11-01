民進黨台北市長參選人陳時中擔任疫情指揮官時，許多作為頻遭攻擊，其競選團隊昨(11)日公布「防疫12問懶人包」，競辦總幹事吳思瑤強調，這場選舉「是在選市長，不是在選防疫指揮官」，呼籲用政策正面對決。對此，前台北市副市長李永萍諷刺，從來沒有見過有一個候選人竟貼心服務，把他最大的硬傷整理成懶人包。

李永萍31日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳時中陣營此舉「跌破所有人眼鏡」。她提及，最典型的選舉備戰，大家最喜歡提出來就是每日一問，但每日一問是發一個問題去問對方陣營、去攻擊他。她驚呼，從來沒有見過有一個候選人貼心服務，為對手陣營，把所有外界攻擊他、最大的硬傷，幫忙整理成懶人包，「不就是白白交給對手嗎？」

李永萍直言，(陳時中)怎麼會自曝其短，回答也沒有任何讓大家覺得有反敗為勝、真的有打到大家關心的點，非常虛浮無力的辯解，李永萍直呼，不曉得他總部在想什麼。

針對市長辯論會，李永萍認為，這次辯論會影響選舉結果，她直呼不能夠掉以輕心。李永萍指出，候選人當天辯論的好壞會影響少數的選票移動，因為(選情)緊繃的情況，只要少數的選票移動，可能就會造成選舉結果不同。她認為目前看來，辯論壓力最大是陳時中，因為防疫12問就是他的硬傷，等於自己承認他最大壓力在這邊；至於無黨籍參選人黃珊珊雖對市政最熟，但有台北市長柯文哲的包袱。李永萍也觀察到國民黨參選人蔣萬安體力非常好，從早到晚跑行程，到很晚做政治溝通時，腦筋還很清楚、記憶力很好，隔天早上起來又能夠侃侃而談，「蔣萬安在這一點有點優勢」。