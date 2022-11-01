宏普(2536)內湖舊宗段商辦大樓以40.8億元賣出，預計處分利潤率落在18~20%左右，約在7.34~8.16億之間。宏普的內湖舊宗段商辦基地有1265坪，預計興建地下4樓、地上8樓商辦，出售總面積8421坪，買方為投資公司戶。

宏普建設董事會今天通過前三季財報，稅後純益3181萬元，每股純益0.1元。

長期以來，內湖科學園區科技廠辦交易熱絡，據第一太平戴維斯統計，近5年大內科廠辦與土地的大型交易金額累計已達968億元，其中將近8成為廠辦與辦公室，而開發飽和素地難尋，使得土地交易僅占2成。2022年前3季，未加上宏普內湖舊宗段商辦大樓，整個大內科大型商用不動產與土地交易就達到183億元，佔台北市整體交易約3成。

近年科技業、保險業、航運業等自用型買方都相當活耀，知名交易包括威剛科技斥資53億元，陸續購入長虹雲端大樓1萬坪的辦公空間；萬海則於2年前以37.7億元購入長虹新世代科技廠辦，三商美邦人壽去年購入潭美段全新辦公樓作為總部之用。此外，民間業者也積極參與公部門釋出的招商案，無論是由宏匯集團所投資的西湖段內科之心或是緯創將在舊宗段打造的數位內容創新中心，都可看出內科未來發展量能。