虎門科技(6791)初次上櫃普通股股票，採競價拍賣作業完成開標，最低得標價格為45.22元，最高得標價格為60元，加權平均價格為49.85元，高於最低競價拍賣承銷價格的1.2倍，因此，本次辦理公開申購的承銷價格為46元，公開申購張數731張，公開申購期間為11月2日至11月4日，並於11月8日公開抽籤。

虎門此次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股2,460張，其中1,673張採競價拍賣已圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，合格件共522筆，合格投標量5,904張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

虎門提供CAE（計算機輔助工程）、CPC（Commerce，協同產品商務）及工業4.0系統解決方案，隨著AI科技趨勢應用成形，虎門積極導入AI、智慧學習功能，更有效率協助客戶解決問題，並拓展虛實整合方案、軟硬體系統整合供應鏈的服務。

由於虎門的服務是應用於客戶研發、製程、品管、驗證階段及經營管理端，客戶產業分布廣泛，受景氣影響甚微，近兩年獲利連創新高，2020、2021年EPS分別為3.66、3.85元。今年業績繼續保持成長，上半年營收2.32億元，年成長36.43％；稅後淨利0.29億元，年成長26.97％，每股稅後盈餘1.57元。下半年為虎門傳統旺季，第三季營收1.43億元，分別較上季及去年同期成長18.15％、17.07％，旺季效應可期。

虎門今天11月2日至11月4日辦理股票公開申購，公開申購張數為731張，每股承銷價為46元，預計於11月14日掛牌上櫃。