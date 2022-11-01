泓德能源(6873)向台灣證券交易所送件申請台灣創新板掛牌，證交所表示，將持續推動更多具有「創新＋永續」概念的新創公司掛牌籌資，衝刺台灣創新板規模。

台灣創新板在國內資本市場中，定位為主板市場，主要推動擁有關鍵核心技術，以及創新能力（例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用）或創新經營模式的公司申請掛牌，除新經濟及生技醫療產業外，亦積極推動再生能源產業加入行列。

為因應全球淨零排放趨勢、供應鏈減碳壓力，以及極端氣候負面衝擊，行政院3月公布我國「2050淨零排放路徑」，預計透過四大轉型策略、建構兩大基礎環境，以及「十二項關鍵戰略」，讓淨零轉型成為台灣發展的新動能。

證交所指出，泓德能源送件申請股票上市，為今年度第2家申請國內台灣創新板的新創公司，旗下包括電力開發及工程、資產管理及智慧電力服務等三大事業體，從開發、太陽能系統工程承攬、維運監控服務、發電事業資產管理、儲能系統、綠電售電平台以及電動車充電樁營運，提供全方位能源服務。

泓德能源推動「智慧綠能、隨手可得」，落實綠電普及化，同時運用自行研發智慧綠電系統TITAN，導入AI演算法分析發電與用電數據資料庫，突破傳統電廠功能框架，成立電力調度戰情室，達到能源媒合及調度功能，屬具創新型態智慧綠電公司。

泓德能源經營團隊10年前先赴日本投資再生能源，2016年決定回台布局，以太陽能發電併網量來看，短短幾年內躋身全台前十大，且成立以來每年都出現獲利。

綠能科技屬於政府重點扶植的「5+2產業創新計畫」、六大核心戰略產業範疇，打造台灣創新板為「創新+永續」上市新品牌目的，證交所希望透過證券市場力量，激發產業創新風氣與能量，形成產業創新上市聚落。