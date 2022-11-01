疫情爆發已過去2年，近日全球逐步大開國門，希望能回歸正常生活，但台灣有不少人接種的高端疫苗卻不被日本所認證，民眾若不願做PCR，只能選擇補打國際認可疫苗，但如此一來恐有人將打到6劑，甚至是7劑疫苗。前立委蔡正元昨（10／31）日分享美國權威刊物《科學》最新警告，內容指出若打超過3劑加強劑，恐會對心臟細胞造成無法修復的傷害。

10月中台灣重啟國門，台灣人最愛前往旅行的日本也在差不多時間開放，但日本政府認可的疫苗中沒有高端疫苗，而台灣卻有百萬人接種過高端，甚至有約30萬人是3劑都打高端，這些民眾想前往日本旅遊只能提供PCR陰性政證明，或是選擇補打3劑被日本政府所認可的疫苗，最多恐接種6至7劑疫苗。對此，指揮中心指揮官王必勝日前表示，補打方案的劑次、間隔等，都是經ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）會議討論過的，在安全上不會有問題。

不過蔡正元在臉書分享《科學》的最新警告，內容指出打超過3劑加強劑，恐有損及心臟細胞的危險，且受傷的心臟細胞無法修復，質疑「民進黨政府，真的要高端戰士再冒一次險嗎？」

蔡正元指出，民進黨政府花大錢補助高端開發疫苗其實沒有錯，如法國、日本、荷蘭、印度、義大利等，世界上許多國家都是這樣做，但他們也全都失敗了，「失敗並不可恥，政府補助開發疫苗的錢打水漂也不可恥，可恥的是明明疫苗無法通過臨床試驗，還要編造各種似是而非的理由，護航過關核發EUA，再花更大的錢買來打在人民身上！」