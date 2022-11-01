台中神岡區工廠桶屍案昨（31）完成DNA比對，確認死者為失蹤3年的陳姓男子，廠房承租人、陳男蔡姓女友涉重嫌，轉列為被告；據悉蔡女在金錢豹酒店上班，因長相清秀又健談，常讓客人有「戀愛感」，警方查出蔡女曾幫死者償還百萬債務，2人疑有金錢糾紛，但她接受偵訊時矢口否認，態度異常冷靜。

據自由時報報導，現年33歲的蔡女育有2名子女，曾在台中金錢豹旗下理K上班，2012年起與死者陳男交往，她因長相清秀又健談，讓酒店客人常有「戀愛感」；一名整形外科醫師表示，他因交際應酬常會去該理K，蔡女外型看起來相當單純，又會順著客人喜好話題聊天，疑似涉入桶屍案讓他相當震驚。

檢警原先以證人身分傳喚蔡女調查，確認死者為蔡女男友後，查出死者生前曾與蔡女有金錢糾紛，蔡女曾幫忙償還百萬債務，檢方認為她涉重嫌，轉列為被告，訊後已請回、限制出境；但蔡女矢口否認、頻喊冤，稱水泥攪拌機是死者要她買的，甚至對警方說「我講的你們又不相信，幹嘛問」態度異常冷靜。

台中神岡一處廠房在上月26日發現桶屍，一名年約40歲男子遺體被以透明塑膠袋、藍色床包套住，蜷塞進塑膠桶內，再以水泥封屍，桶外露出1隻左手前臂，男性死者身高約163至170公分，身上沒無外傷、骨頭也無明顯碎裂，後背有刺青，檢警已鎖定特定涉案人全力追緝，已釐清案情。