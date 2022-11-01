前立委郭正亮。（圖 / 擷取自《中天新聞》YouTube）

韓國首爾梨泰院日前發生嚴重傷亡事故震驚全球，但綠營不少人卻拿其與大巨蛋類比，民進黨台北市長候選人陳時中也要求應重視大巨蛋交通維護重要性。對此，前立委郭正亮怒批，在事件發生後的現在重提此議題給人撿便宜的感覺，他更嘲諷陳時中與民進黨是「梨泰院黨」。

郭正亮昨（10月31日）在政論節目《大新聞大爆卦》表示，相關議題不是不能提，但若是要這樣類比就必須拿出專業，如告訴大家大巨蛋的設計有哪裡是瓶頸、發生緊急事件時哪一個出入口容易發生擁擠現象等，一定要假設一種狀態，否則就是空類比、「是要類比什麼？」

郭正亮直言，大巨蛋怎麼可能會雍塞到大家都走不動的情況，且商場出口也不會只有一個，因此這根本是在危言聳聽！郭也提到，自己認識許多土木工程界結構技師的朋友，他們告訴他，若要用這樣「來低估土木工程的水平」，那就是把大家當玩笑！

而對於陳時中最近提到大巨蛋，郭正亮認為這就是在打柯市府，但據他了解，現任市府與民眾黨人士不少人學的是理工，因此應該很快就能看到分析報告；同時郭也酸問陳時中，指大巨蛋案延燒了快8年，陳若是覺得這是核心議題在一開始就該拿出來打，但在梨泰院事件發生後的現在重提，是不是沒發生梨泰院事件，「你（陳時中）就忘了這個議題了？」

因此他最後更怒嗆陳時中與民進黨是「梨泰院黨」，指現在綠營打這此議題給人的感覺是撿便宜，且對其毫不重視，「若重要你怎麼不從頭就打？」