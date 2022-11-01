擔任工人的林姓男子前年提供甲基安非他命供少女吸食後，不顧少女反對抵抗加以性侵，台灣高等法院駁回林的上訴，斥責他犯行重大，依對未成年人犯轉讓第二級毒品罪判刑1年，對未滿14女子犯強制性交罪判刑7年10月，合併執行有期徒刑8年4月。可上訴。

檢方起訴指控，林男在2020年10月28日凌晨2點多，在基隆市住處房間內，先將第二級毒品甲基安非他命放置於玻璃球內點燃並吸食煙霧後，即將甲基安非他命轉讓少女，5點多林男以臉書訊息向少女表示欲與之為性交行為，但少女以臉書訊息及口頭表示「妳有老婆」而拒絕。

林男卻仍靠身體優勢，趨向少女並以身體壓制少女加以性侵，少女母親得知後，陪同少女前往醫院就醫，經驗傷診斷後由該醫院通報市警察局婦幼警察隊偵辦。

一審及二審考量林男無償轉讓甲基安非他命予未成年人，戕害其等身心健康，並助長毒品氾濫，又利用少女年少無知，對其無防備之心加以性侵，考量他與被害人調解成立，且已履行全部賠償等情，判刑8年4月。可上訴。