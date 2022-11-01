民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊發言人、立委林楚茵，昨（10月31日）痛批國民黨候選人蔣萬安「連不投降承諾書都不敢簽，你真的對得起你祖父嗎？」國民黨台北市議員游淑慧則反擊，此說法根本是在亂扯一通，並反嗆：「那我明天也準備一個『戰死同意書和上戰場承諾書』，希望民進黨公職人員都要簽。」

游淑慧昨日在臉書發文表示，林楚茵說蔣萬安連不投降承諾書都不敢簽，是對不起經國先生，讓她不禁質疑「所以，陳時中簽那個承諾書是為了要對得起經國先生？」痛批林楚茵的說法簡直亂扯一通，更反嗆：「喔，那我明天也準備一個『戰死同意書和上戰場承諾書』，希望民進黨公職人員都要簽。」

游淑慧更加碼回擊：「就問民進黨一句，是否要求黨員入黨都簽署 『不賺人民幣承諾書』？或要求參選人都簽署『凡有在大陸投資的企業之政治獻金，都拒收』的承諾書？」游強調，選舉時脅迫候選人簽各式各樣的承諾書，真是很不OK的風氣。

此文獲得約3000個讚、超過200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「報國在今朝，立即找回海外綠遊子」、「游議員說得很好！發動上戰場同意書，看他們會不會簽，議座加油！」「厲害喔！好一個戰死沙場同意書！叫支持民進黨的都要簽！」「非常的認同，正是全民所想的，要民進黨也簽，最好也叫回在海外的親人回來簽署」。