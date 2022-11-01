距離美國期中選舉不到10天，飆漲的物價讓民眾抱怨連連。美國總統拜登今天將矛頭對準石油企業，指控他們在俄烏戰爭中獲取暴利。他敦促石油企業增產，並揚言增稅。

美國即將在11月8日舉行期中選舉。但居高不下的物價，特別是飆漲的石油價格，讓民眾對拜登（Joe Biden）的施政大表不滿，也讓拜登所屬的民主黨面臨選情告急的危機。

拜登今天將石油價格飆漲的元兇歸咎於石油產業。他指出，俄羅斯入侵烏克蘭導致全球天然氣價格飆升。美國政府採取行動讓天然氣價格得以下降，每加侖價格從今年夏天的高峰下跌超過1.2美元。

儘管如此，拜登指控石油企業沒有兌現在美國投資與支持美國民眾的承諾，每家石油企業的季度財務報告都反映創紀錄的利潤，利潤之高令人難以置信。拜登今天的談話是在多家石油企業公布高收益的第3季財報後發表。

他表示，若企業獲得公平利潤，或是從創新投資中獲得回報，他沒有意見，但「這不是正在發生的事」，石油產業的創紀錄利潤是戰爭的意外之財，是肆虐烏克蘭的殘酷衝突的意外之財。企業有責任為消費者、社群與國家利益採取行動，透過增加生產和煉油能力投資美國。

拜登並暗示，若企業不這麼做，將為超額利潤繳納更高的稅負並面臨其他限制，「我的團隊會與國會合作研究這些選項」，「這些企業是時候停止從戰爭中謀取暴利」。