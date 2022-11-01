日本男星瀧澤秀明任職於傑尼斯，昨（31）日傳出要卸下傑尼斯副社長一職。。而在今(1)日上午，傑尼斯事務所於官網上正式宣布瀧澤秀明退社，並由「V6」前成員井之原快彥繼任子公司「Johnnys' ISLAND」的社長一職。

瀧澤秀明過去以電視劇《魔女的條件》紅遍全亞洲。與今井翼合組雙人偶像團體「瀧與翼」，當時還曾來台灣開唱，收穫不少人氣。之後也參演多部電視劇，在舞台以及戲劇上都有著不俗的表現。自「瀧與翼」解散後，瀧澤秀明退居幕後，接下傑尼斯事務所公司副社長及「Johnnys' ISLAND」社長的職位，並致力於培育新人團體，現今的「Snow Man」、「SixTONES」、「Travis Japan」都是出自於他的手筆。

今（1）日上午，傑尼斯事務所官網上正式宣布瀧澤秀明退社的消息。內容中指出，接班人選將依照前社長的意願，繼任者須具有小傑尼斯經驗的人來接替，因而讓「V6」前成員井之原快彥擔任。他接受媒體採訪表示，「將會和 Jr. 的孩子們一起創造一些新的東西，同時珍惜我迄今為止所做的工作」。

據日媒《FRIDAY》報導中指出，對此消息，就有業內人士表示瀧澤秀明儘管身為具有超高人氣的偶像，但還是親力親為的負責新人的各項事務，過去曾穿著西裝，帶著名片，去各大電視台打招呼，也許因為瀧澤秀明的如此行為，讓10月份的連續劇中，出現多名傑尼斯藝人的身影，還被稱作是「傑尼斯季」。而如今瀧澤秀明退出傑尼斯恐會影響新生代偶像的發展，以及在電視台上的曝光機會。