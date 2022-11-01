三艙組合！太空站夢天實驗艙與太空站組合體在軌完成交會對接。（@載人航太小喇叭）

三艙組合！太空站夢天實驗艙與太空站組合體在軌完成交會對接。（@載人航太小喇叭）

三艙組合！太空站夢天實驗艙與太空站組合體在軌完成交會對接。（@載人航太小喇叭）

太空站夢天實驗艙與太空站組合體在軌完成交會對接。中國太空站總體構型是3個艙段，包括「天和」核心艙、「問天」實驗艙和「夢天」實驗艙，整體呈T字構型。（@載人航太小喇叭）

太空站夢天實驗艙與太空站組合體在軌完成交會對接。問天實驗艙已經成功發射。（@載人航太小喇叭）

觀察者網報導，據「@載人航太小喇叭」消息，太空站夢天實驗艙發射入軌後，於北京時間11月1日4時27分，成功對接於天和核心艙前向埠，整個交會對接過程歷時約13小時。後續，將按計畫實施夢天實驗艙轉位，夢天實驗艙將與天和核心艙、問天實驗艙形成太空站「T」字基本構型組合體。

夢天實驗艙刷新太空站重量新紀錄，經過約1小時的天地協同，9月30日「問天」實驗艙進行了轉位。太空站組合體由兩艙「一」字構型轉變為兩艙「L」構型。這是中國首次利用轉位機構在軌實施大體量艙段轉位操作。「問天」實驗艙轉位完成後，太空站準備迎接「夢天」實驗艙的到來。「夢天」實驗艙的加入後將標誌中國太空站三艙「T」字的基本構型完成。

去年4月29日上午，長征五號B遙二運載火箭成功將太空站首個艙段「天和」核心艙送入太空。「天和」核心艙起飛品質22.5噸，今年7月24日，中國太空站第二個艙段——「問天」實驗艙成功發射。「問天」是中國太空站首個科學實驗艙，由工作艙、氣閘艙和資源艙組成，起飛重量約23噸，具備短期獨立飛行能力，主要用於支持太空人駐留和出艙活動、開展太空科學與應用實驗，作為「天和」核心艙的系統級備份，具有對太空站組合體的管理與控制能力。

目前，在軌運行的中國太空站組合體包括：「天和」核心艙、「問天」實驗艙、神舟十四號載人太空船、天舟四號貨運太空船，23噸級的「夢天」實驗艙就位後，太空站組合體的重量再次刷新紀錄。「天和」核心艙發射品質22.5 噸，兩個23噸級的實驗艙再加上重約13.5噸的天舟四號貨運太空船以及8噸多的神舟十四號載人太空船，總品質將達到約91噸，也成為中國目前在軌運行品質最大的航天器組合體。

值得一提的是，在今年底，中國還將發射天舟五號貨運太空船和神舟十五號載人太空船，實現6名太空人同時在太空站工作，太空站的重量將達到100噸級。

在有關「夢天」實驗艙眾多話題中，同為實驗艙，「夢天」實驗艙與「問天」實驗艙有何區別可以說是討論最多的話題。

「問天」實驗艙由工作艙、氣閘艙及資源艙三部分組成，平台功能方面，「問天」實驗艙與天和核心艙互為備份，關鍵平台功能一致，可以完全覆蓋太空站組合體工作要求。也就是說，在「天和」核心艙「想休息」的時候，「問天」實驗艙可以接替工作，是一個集平台功能與試驗載荷功能於一體的「全能型」選手。

與「問天」實驗艙有所不同，「夢天」實驗艙的側重點是：實驗。

中國載人航太工程新聞發言人、中國載人航太工程辦公室副主任林西強曾在6月4日在神舟十四號載人飛行任務新聞發布會上介紹說，「夢天」實驗艙配置了一個貨物氣閘艙和一個艙外展開試驗平台。今後需要在艙外安裝的科學試驗設備，可以通過貨運太空船運送到太空站，再通過貨物氣閘艙把載荷送到艙外，由機械臂或者太空人把它安裝到艙外的平台上，這樣可以實現艙外試驗項目不斷更新。

林西強表示，「問天」實驗艙主要面向太空生命科學研究，配置了生命生態、生物技術和變重力科學等實驗櫃，能夠支援開展多種類植物、動物、微生物等在太空條件下的生長、發育、遺傳、衰老等回應機理研究，以及密閉生態系統的實驗研究。

林西強介紹，「夢天」實驗艙主要面向微重力科學研究，配置了流體物理、材料科學、燃燒科學、基礎物理，以及航太技術試驗等多學科方向的實驗櫃，支援開展重力掩蓋下的多相流與相變傳熱、基礎燃燒過程、材料凝固機理等物質本質規律研究，以及超冷原子物理等前沿實驗研究。