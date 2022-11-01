36歲美國好萊塢知名女星梅根福克斯（Megan Fox），擁有美艷臉蛋、火辣身材，2007年因演出電影《變形金剛》紅遍全球。她的感情狀況也是眾人所關注的焦點，目前與小14歲饒舌歌手「機關槍凱利」愛得火熱，兩人也因為歡慶萬聖節大玩變裝，卻引來許多激烈的批評。

梅根福克斯不但出演過許多火辣的女性角色，曾被力捧為新一代銀幕尤物，私底下行事作風也相當大膽，她昨(31)日貼出幾張火辣的照片，與男友機關槍凱利一起玩角色扮演，只見凱利扮成邪魅的神父，一臉迷濛的舉著酒杯，身旁的梅根福克斯穿皮革網眼裝，一頭銀色的長髮更顯妖媚，她的脖子繫著鍊子，以跪姿接受扮成神父的未婚夫施予聖餐，尺度大到令人汗顏。

她在IG上寫道：「在周日我們會領聖餐。」還放上祈禱手勢與玫瑰念珠的emoji，照片一曝光，引起外國網友的強烈撻伐，「人們為社交媒體所做的羞辱和有辱人格的事情」、「任何人都不應該嘲笑別人的宗教。」、「什麼你們所有的名人都嘲笑基督教？為什麼你們這麼恨上帝？我猜魔鬼是真的。」、「你會明白你的孩子會看到這個嗎？！」