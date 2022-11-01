小編今天（1）日精選5件不可不知的國內外財經大事。南部地區的房屋交易價量下跌近半年可說最為嚴重，尤其是三年前因為台積電建廠效應使台南房價在六都中漲幅最顯著，現在衰退情況也最明顯。若以內政部所公布建物買賣移轉棟數變化觀察，前八月台南市與高雄市移轉棟數都衰退，高雄市衰退4.7％，台南市衰退8.5％。

【1】漲得快反轉也快 台南房市 近半年價量慘跌

物價上漲使南部房市買氣雪上加霜。據指標大型行庫訪問台南建商的最新報告指出，台南建商已有感於「通膨」對房市帶來的影響，尤其是物價上漲已折損居民可支配所得與實質購買力，對房市景氣可說更為雪上加霜。

【2】庫存滿載 美天然氣價瀉4成

受到今秋氣候異常溫暖、國內產能滿載與儲氣設施庫存已達上限等因素，導致美國天然氣價格自8月底攀升到14年高點後，在短短兩個月時間又急跌超過4成。分析師指出，儘管該能源價格在冬季可能小幅回升，但明年預料將恢復疲弱走勢。

【3】半導體人氣股法說後…外資送暖聯發科、穩懋入冷宮

半導體人氣股聯發科、穩懋法說會落幕，外資普遍中性偏多看聯發科前景，摩根大通證券更一舉翻多，研判最壞已過、升評「優於大盤」；反觀外資看穩懋愈來愈保守，推測合理股價砍至百元以下，除匯豐證券降評「賣出」，最低目標價甚至僅71元。

【4】雙11大檔來了! 13檔概念股歡聲

電商大檔「雙11」購物節將至，儘管疫情紅利消失，各大平台仍積極加碼優惠方案，相關電商、物流、金流題材股10月31日齊步反彈，91APP*-KY、富邦媒、東森短線題材夯、股價亮燈漲停，網家、美而快也大漲逾半根停板，喜獲買盤青睞。

【5】鄭州疫慌，為確保高階i14供貨…蘋果傳要和碩、立訊轉換產線

鴻海鄭州廠再染疫，傳蘋果（Apple）有意要求和碩、陸廠立訊將產線換成iPhone 14 Pro/Max。大敵當前，鴻海除啟動備援機制，也跟進祭出出勤補貼金倍增的加碼方案，搶人大戰一觸即發。