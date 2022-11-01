宏碁(2353)集團旗下子公司智聯服務 (6751) 第三季稅後淨利達0.21億元，創下單季歷史新高；前三季累計稅後淨利達0.45億元，已超過去年全年總合，累計同期年成長率達117%。前三季每股盈餘為2.46元，雖有現金增資股本膨脹稀釋效果，但每股盈餘亦超過去年全年總合，獲利表現大幅躍進。另外，累計前三季營業收入為9.98億元，較去年同期成長9%。

智聯服務近年配合客戶海外擴張營運據點腳步，加上宏碁集團全球化資源的挹注，海外營收成長快速，2022年前三季海外營收占比已達15%。同時，全球性的加值服務亦對於毛利率有顯著的提升，2022年前三季毛利率較去年同期增加約3%。海外市場的經營，對於營收及獲利的質量，都有明顯的正面效益。

另外，智聯服務轉投資OT(Operational Technology)服務廠商旭誼工程(股)公司，亦於2022年第三季起認列投資收益，對於獲利有正面挹注。近年來台灣半導體及電子大廠建廠持續進行，旭誼工程為專業無塵室、機電空調工程服務廠商，客戶群與智聯服務IT(Informational Technology)領域客戶具有高度重疊性，可提供給客戶IT加OT的一條龍式完整服務。