元長鄉西庒村一家汽車修配廠今天凌晨0點發生民宅火警，雲林縣消防局派遣16車、32名警消前往灌救，一名56歲婦人來不及逃出葬身火窟。
雲林縣消防局指出，今天凌晨0點31分接獲報案，派遣元長、北港、東勢車組及第二大隊人車前往搶救，0點40分即抵達，獲報屋內疑似有1名婦人受困又加派公園、土庫、虎尾、褒忠、崙背共出動各式消防車16車32員警消，由第二大隊大隊長沈俊興指揮搶救。
消防局說，建物結構為1樓 RC連棟建築，2樓鐵皮加蓋，0點50分汽修廠全面燃燒，火勢猛烈，搶救困難，有擴大延燒之虞。
火勢燒將近1小時終於在1點39分控制、1點58分撲滅，燃燒面積約400平方公尺，消防人員在2樓離樓梯口約5公尺處找到受困的姓婦人（56歲），全身焦黑明顯死亡。起火原因仍在調查中。
火警雲林縣元長鄉汽車修配廠罹難逃生
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