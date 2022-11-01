在東北季風與奈格颱風外圍環流的共伴影響下，今天仍有局部豪大雨，氣象局長鄭明典清晨PO出一張衛星雲圖照，表示有一大坨紫色強對流系統就在台灣東側，「好緊張！可能只有蘭嶼感受到它的威力，太強了！」一名蘭嶼椰油國小老師昨晚貼出蘭嶼狂風暴雨的影片，指出這次風雨太誇張，跟颱風天一樣，造成蘭嶼低窪路段淹水30公分，多處土石流。

昨晚強對流系統從蘭嶼掃過帶來瞬間豪大雨，造成低窪淹水達30公分、土石流。(翻攝自蘭嶼鄉公所)

鄭明典清晨在臉書貼出一張衛星雲圖照，寫道「好緊張！台灣東側的強對流系統，可能只有蘭嶼感受到它的威力，太強了！」而網友看到這一大坨強對流，都很緊張會不會飄到台灣本島上，鄭明典則回應「不會」。

蘭嶼昨晚狂風暴雨。(翻攝自臉書)

究竟蘭嶼風雨有多大？一名蘭嶼椰油國小老師昨晚10點在臉書PO出直擊影片，直呼「哇！這樣下有點誇張啦⋯⋯」，簡直颱風夜；網友們也驚呼「也太恐佈了吧」、「末日感很強烈」、「房子夠堅固嗎？好嚇人」、「我家旁邊有小河！」、「山水管，完了完了，巴比Q了，希望不要有災害，天祐蘭嶼」、「颱風雨等級！平安平安」。

蘭嶼昨天（10/31）深夜風雨交加，氣象局一度在晚上10時發布國家級警報「災防告警訊息」，提醒有大雷雨；天氣風險公司在臉書說，蘭嶼被最劇烈回波掃中，蘭嶼高中時雨量108毫米，3小時累積雨量達207.5毫米，達到「短時大豪雨」等級，蘭嶼鄉公所也發文，蘭嶼多處路面積水，土石流，低窪路段甚至淹水達到30公分，其中東80線椰油往洞口方向，路肩邊坡土石崩塌，雙向車輛無法通行，所幸現在最劇烈風雨已過，但氣象局仍持續發布大雨特報。

昨晚蘭嶼瞬間豪雨造成低窪淹水達30公分、土石流。(翻攝自蘭嶼鄉公所)

昨晚蘭嶼瞬間豪雨造成低窪淹水達30公分、土石流。(翻攝自蘭嶼鄉公所)

昨晚蘭嶼瞬間豪雨造成蘭嶼加油站也淹水。(翻攝自蘭嶼鄉公所)