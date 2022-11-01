全球工業用記憶體儲存品牌廠Transcend創見(2451)近期推出TCG Opal加密型固態硬碟，瞄準智慧物聯網下大數據廣泛且密集傳輸所帶來的資料安全性隱憂，以符合TCG Opal 2.0與IEEE 1667規範標準，運用硬體加密技術保護資料，並支援Microsoft eDrive加密功能，為軍事國防、博弈娛樂、智慧醫療與金融科技等高階市場應用提升安全層級。

創見TCG Opal固態硬碟採進階加密標準(AES)256位元硬體加密技術保護資料，其安全規範包括儲存裝置的製作、系統安裝、管理及使用方式，並可將資料進行加密保存、分層管理，以避免資料遭竊取、篡改或遺失，確保資料安全性；且皆為自我加密機制裝置SED(Self Encrypting Device)，加解密程序於硬碟內執行，不佔用系統資源，同時提升速度和降低資安風險。

高效能運算世代下，為協助企業保護資料並確保組織內部文件安全性，Opal規範機制使硬碟具備分區分權設定功能，管理者可將不同加密磁區授權給不同使用者，且加密金鑰為隨機產生，無法輕易破解；此外提供開機認證程序，確保使用者為被授權對象才可進行開機；全產品線支援創見獨家研發的TCG Opal Toolbox安全軟體，即時性執行加解密設定與分層管理。

創見作為嵌入式產品領導品牌，在儲存技術與產品研發深耕多年。憑藉專業的研發團隊、長期穩定的供貨能力、設立於台灣的自有生產基地，以及全球技術支援服務，持續提供更具競爭力的嵌入式儲存解決方案，協助企業實現智能未來的商業版圖。