華碩(2357)周K連5紅，股價突破月線挑戰季線反壓。根據IDC最新數據顯示，華碩家用筆電2022上半年在台市占穩坐第一，華碩趁勝追擊，推出世界最輕(包括電池在內)筆記型電腦Zenbook S 13 Flip OLED(UP5302)，該款筆電提供ASUS Pen 2.0觸控筆選購。

Zenbook S 13 Flip OLED(UP5302)，該款Intel Evo認證筆電榮獲2022 iF及紅點設計雙獎肯定！1.1公斤、14.9公釐極致輕薄機身，搭載第12代Intel Core i7處理器和Intel Iris Xe顯示卡。Zenbook S 13 Flip OLED採用16：10窄邊框OLED觸控螢幕，可視範圍更大，提升工作效率；通過PANTONE、100% DCI-P3專業色彩、Dolby Vision及德國萊因護眼認證，呈現令人驚嘆的生動視覺，帶來劇院級視覺饗宴，常保雙眼舒適。Harman Kardon音效專家驗證的Dolby Atmos立體聲系統，音質細膩，智慧放大器增加3.5倍音量，提供身歷其境的沉浸體驗。具有67 Wh長效續航電力，透過ASUS USB-C Easy Charge快速充電，使用指紋感測器或紅外線攝影機，啟動AI人臉快速登入，系統偵測離席瞬間鎖定筆電確保安全，並調暗螢幕以節省電力；另有ASUS Pen 2.0觸控筆供選購，享受智慧便捷新生活，售價新台幣53,900起。