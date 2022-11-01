本周聯準會即將召開利率決策會議，市場關注升息幅度，氣氛顯得有些詭譎，周一美股收黑，台股今（1日）以12933.12點開出，下跌逾40點，權值股台積電跌3.5元，觸及386.5元，聯發科小漲3元，觸及593元。

台股昨（31日）上漲161.33點，收在12949.75點，成交值為1676.98億。三大法人同步買超，合計買超75.21億，自營商買超18.42億，投信買超11.08億，外資及陸資買超45.71億。

市場觀望聯準會態度，且大陸、歐洲經濟數據不佳，觀望氣氛濃，周一美股四大指數皆墨，道瓊下跌128.85點（或0.39%）至32732.95點，納斯達克指數挫低114.31點（或1.03%）至10988.15點，標普500指數跌29.08點（或0.75%）至3871.98點，費城半導體指數跌49.20點（或2.02%）至2384.45點。