會去傳統市場的年齡層，大多以中年婦女居多，此時若有年輕正妹出沒，往往會成為全場「嬌」點，近日就有一名叫作「依依」的網美，在網紅黑男的邀請下一同穿梭在市場選購食材，擁有天使臉孔和魔鬼身材的她，以一身的清涼白背心現身非常吸睛，美好身形更全被鏡頭真實記錄，畫面曝光後，眾人不禁讚嘆：「引誘犯罪」。

依依近來受邀和黑男共進美食，不過得先準備好所需食材，因此兩人先到信義區市場和知名海鮮市場買菜，買好高級和牛、香菇、辣椒、海膽、鮭魚卵等超高檔食材，不僅外觀漂亮又營養價值豐富，然而大家的注意力全歪樓到依依的好身材，原來她身上的白背心左右側袖口大開，傲人的長輩輪廓，隨著她的身體移動若隱若現，甚至還穿了一件激短牛仔褲，一雙神腿細嫩修長，超級養眼。

依依和黑男一同現身菜市場。(圖/黑男 Youtube)

依依的白背心滑出傲人長輩，狂吸周遭男路人的目光。(圖/黑男 Youtube)

除此之外，依依和攤販交談時，還不時出會露出絕美的笑顏，本就擁有天使臉孔的她，讓路人看得更加春心蕩漾，這些畫面全被黑男的拍攝團隊紀錄下來，上傳網路後，立刻狂吸54萬人觀看，男網友們更是頻頻示愛：「噢真的好巨」、「市場的地方爸爸要暴動啦」、「笑死男路人眼光全在上面」、「穿這樣去菜市場，是要讓多少叔伯充血搭帳蓬」、「我只想問黑男血壓都不會飆高嗎？」、「中午看了一下就精神振奮了」。