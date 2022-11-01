觀察者網1日報導，河南鄭州發生富士康廠集體逃避疫情事件。據「鄭州發布」公眾號10月31日晚間消息，10月30日、31日，河南省委常委、鄭州市委書記安偉主持召開全市疫情防控工作視頻調度會，強調要深入貫徹落實總書記習近平關於疫情防控的重要指示精神，始終堅持人民至上、生命至上，始終堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，落實省委新冠肺炎疫情防控工作第二十次專題會議部署，堅持「放中管、動中清」，放管結合、「拔點清面」，全面提升鄭州疫情防控工作質效，堅決打好打贏疫情防控阻擊戰，努力盡早全面恢復城市生產生活秩序。

鄭州市領導周富強、杜新軍、呂挺琳、吳祖明、路雲、陳明、虎強、李黨生、史占勇、石秀田、潘開名、陳紅民、王鴻勳，省衛健委有關負責人及省市疾控專家等出席會議。

安偉指出，要明確目標、增強定力，深入貫徹「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」要求，堅持人民至上、生命至上理念和以人民為中心的發展思想，以「追陽」為牽引、以實現社會面清零為主攻方向、以基本恢復城市生產生活正常秩序為目標，適時調整防控策略、防控戰術，科學合理排兵布陣，深化細化防控措施，全面提升精準化管理水準，做到「放而規範有序、管而精準有力」，實現社會秩序恢復、防控精準科學、疫情動態清零。

要及時發布資訊，做好政策解讀，搞好科普教育，講好抗疫故事，暢通訴求管道，最大限度爭取群眾理解與支持，減少誤讀與誤解。

安偉強調，要抓住關鍵、凸出重點，深入細緻、及時妥善做好各項工作，深入實施「拔點清面」行動，確保秩序恢復安全順利。

要按照標準及時恢復無風險區域正常秩序，完善實施配套政策，引導群眾認真落實常態化防控措施，加強流動人員管理，扎實守牢「三道防線」，確保社會秩序恢復安全平穩。

要對風險區域分類精準施策，嚴格細緻落實封控管控「足不出戶、足不出區」措施，嚴密看好「社區門、樓洞門、家門」。

要加大篩查力度，圍繞快檢、快隔、快消、快放，環環相扣、全面提速、日清日結，快速圈住傳播源、切斷傳播鏈。

要強化基層黨組織戰鬥堡壘作用、「一元」帶「多元」機制，黨建引領、群防群控，專班服務、形成合力，確保封控社區管理有序、服務到位。

要用心用情解決好民生需求，暢通社情民意，強化人文關懷，對群眾尤其是封控和管控區內群眾反映的物資供應、就醫就診等問題，要高度重視，迅速行動，及時解決，切實讓群眾滿意安心。

安偉要求，要加強領導、強化統籌，堅持全市「一盤棋」，用好領導包保、分片包乾等制度，統籌聯動各方力量，因時因勢調整優化資源，全力以赴打贏疫情防控攻堅戰。

要壓實責任、強化督導，以「時時放心不下」的責任感和「事事落實到位」的執行力推動各項措施落地見效，以領導責任落實帶動「四方責任」落實，齊心協力、勠力同心，有力有序有效推動疫情防控和城市秩序全面恢復。