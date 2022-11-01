《原子少年》冠軍團天王星原訂今(01)日將出道，但由於日前人氣成員小孩(何世華)捲入感情風波，隨後退團，導致出道時間順延，而在今(01)日凌晨12點一到，該團其他四位成員紛紛在社群媒體上發文吐露心聲。

選秀節目《原子少年》一播出就受到熱烈的關注，而該節目最終冠軍團是由小孩、蔡承祐、吳昱廷、高胥崴和高有翔所組成的天王星，不過，該團人氣成員小孩近期被爆出涉嫌性侵一位未成年網美，最後小孩也因此風波在上個月12日宣布退團。

由於受到小孩退團影響，原本預計今(01)日出道的天王星也將時間順延，然而，在今(01)日凌晨12點，天王星成員除小孩以外，皆一一在IG上曬出五副公司為團員準備專屬耳機，而照片中每位成員都沒忘要標記小孩，讓粉絲看了相當感動。

然而，成員們也紛紛吐露自己的心聲，隊長高胥崴寫下：「人生如戲有許多事情無法預料，如同今天本是出道日卻因故順延…謝謝公司的細心栽培、照顧，為我們量身訂製耳機！希望未來跟大家有個默契，我們不說擔心、不講疑慮，只要你們在，我們會用實力說話」吳昱廷表示：「某個平行宇宙裡，我們如期的在11/1出道了，也許在這個宇宙我們的路崎嶇了一點，但是我們沒在怕，金子還在磨而已，等到發光那天照樣閃爆大家。」

蔡承祐寫道：「本來一切就緒要在今天宣布我們的成團，不料這條道路本就不是直順的，多繞幾個彎，我們依舊會跟大家碰面。」高有翔也感慨透露：「今天是我們原訂的出道日，但碰到了一些難題，必須優先克服。但沒關係，無論發生任何事，我們都要學習用正面的心態去處理看待，也謝謝公司替我們訂製的耳機，我們會用實力繼續唱下去的！」

貼文曝光後，引來許多粉絲留言祝福與打氣「等你們，我們永遠都在的」、「等你們五人王者歸來」、「加油！一切都會越來越好的」、「天王星，值得等待，期待更炸更帥的你們」。