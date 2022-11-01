南韓知名模特兒兼YouTuber「Ha Neul（하늘）」因擁有宛如女團般的甜美外表，與清新的氣質，在網路上備受矚目，IG吸引超過100萬人追蹤。而近日宣布嫁給企業家男友的她，除了霸氣宴請了1千名賓客參加外，許多韓國演藝圈中的大咖明星也親自錄影片送上祝福，讓眾人看傻了眼，她老公真實的身分也被挖出。

Ha Neul在10月23日當天熱鬧舉行世紀婚禮，而在她自己公開的影片中，雖曝光了她與丈夫拍攝婚紗照時的側拍，但丈夫的臉卻從頭遮到尾，令外界相當好奇新郎真實的模樣。加上在賓客曝光的照片中，他們的婚禮當天不僅大方宴請1000名賓客到場同歡外，包含李秉憲夫妻檔、PSY、Rain、Super Junior、EXO成員伯賢、朴宰範等演藝圈知名大咖韓星也親自錄製影片送上祝福，豪華的陣容讓網友看了忍不住驚呼「根本是年末頒獎典禮」、「祝福影片竟然全是大咖」、「太狂了」、「這是星光大道吧」。

隨後，也有韓國媒體挖出男方的真實身分，透露他其實是經營濟州島著名咖啡店的企業家，甚至還被封為「濟州總統」，私下的他更是交友廣闊，與許多明星們都有私交。不過，根據《SBS》報導，男方過去也曾爆出運營非法賭博網站，並涉嫌操縱職業排球賽結果而遭到判刑，是相當有爭議性的人物。

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