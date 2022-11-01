韓國首爾梨泰院萬聖節推擠踩踏事件造成154人喪命，包括2名美國籍人士。美國聯邦眾議員溫斯卓普今天表示，他的姪女是罹難者之一，家人對她的離世深感悲痛。

韓國梨泰院在萬聖節前夕發生踩踏意外，造成154人喪生、149人輕重傷，震驚國際。

10月中才率團訪台的美國眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（Brad Wenstrup）今天透過聲明表示，他的姪女吉斯姬（Anne Marie Gieske）不幸也是罹難者之一。

This is Anne Gieske. One of the two American college students killed in the Seoul crowd surge this Halloween weekend.



She was documenting her time abroad, and just rung in her 20th three days ago.



Her uncle is Ohio Rep. Brad Wenstrup who says entire family is now grieving. pic.twitter.com/gmeBigBIjY — Markie Martin (@MarkieMartin) October 31, 2022

溫斯卓普難過地說：「她（吉斯姬）是神給我們家人的禮物，我們非常愛她。她的離世讓我們深感悲痛和心碎，她是被所有人愛著的一道明光。」

溫斯卓普指出，希望外界為他們家人禱告，也盼尊重家屬隱私。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在例行媒體簡報會上表示，有2名美國籍人士在梨泰院踩踏事件中喪命，且至少有3人受傷。

普萊斯向罹難者的親屬和朋友表達深深哀悼，並說作為韓國的盟友、夥伴和朋友，美國在這無比艱難時刻與韓國站在一起。

美國總統拜登（Joe Biden）29日也發表聲明，向在首爾痛失摯愛的家庭致上最深切的哀悼，並表示美國「與大韓民國人民同悲」，祝願所有傷者早日康復。（編輯：馮昭）1111101