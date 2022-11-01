64歲大陸名導馮小剛過去以《我不是潘金蓮》獲得金馬獎最佳導演，1999年他梅開二度和女演員徐帆結婚，近日網上傳出馮小剛低調清空微博疑似移民美國，對此，他昨(10/31)晚間緊急在微信朋友圈澄清，強調此行只是送女兒去當地上學，並強調和太太熱愛故土和在大陸的親友，「吃不了西餐」，不可能移民，希望大家別再以訛傳訛。

馮小剛早年曾和前妻張娣育有一女馮思羽，離婚後馮小剛便再婚與徐帆另組新家庭，但由於馮小剛有「白癜風症」，夫妻倆便決定不生孩子，以領養方式獲得一女。早年他因注意形象，曾花不少錢醫治，但效果並不好，2年前他則正式宣布放棄治療，改由調節飲食來控制病情。

馮小剛深夜發文澄清。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

近年馮小剛每每出席公開場合，都讓外界相當關心他的病情，他不僅頭上有些斑禿，頭頂也鼓起一個大包，某次他在餐廳大方跟影迷合照，還被形容有些認不出，未料近日網上瘋傳，馮小剛和徐帆移民美國，更有影片可見兩人在美國的豪宅前跟女兒一起送別朋友，看似生活悠閒。

對此，馮小剛昨晚在朋友圈發文，解釋說他和太太8月送女兒到美國上學，由於孩子小又是第一次在國外念書，夫妻倆不放心便在當地陪她一段時間，也順便見見電影圈的朋友了解新技術，等女兒放寒假就會回來，「像我和徐帆這麼熱愛北京眷戀故土離不開哥們兒吃不了西餐，在國內又有事業，電影拍的都是家國情懷，國家也有恩於我，我移哪門子民呢？感謝朋友們關心，回來聚」。