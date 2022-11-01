台北市哪一區最潮濕？一名今年遷入信義區的網友分享，他在內湖區住了大半輩子，覺得當地濕氣太重，終於有機會搬家，一度高興不已，不料「信義區居然比內湖更濕」，慘痛教訓秒後悔。在地人一聽都笑了，怎麼沒先打聽清楚。

原PO在臉書社團「信義區三兩事」發文，他今年初才從內湖搬到基隆河對岸的信義區，原以為可脫離終年潮濕的內湖，沒想到更慘，住了幾個月一直在下雨，「內湖只是潮濕，信義區簡直泡在水裡」。

原PO說他近日回到老家附近，發現地上都是乾的，直呼後悔，「我想搬回內湖了」。貼文引起許多網友討論，老信義區人猛虧，歡迎「濕主」來到沒有最濕、只有更濕的信義區。

「台北市雨線交界處是光復南北路，你連這個都不知道嗎」、「信義、南港不輸內湖啊，你怕下雨要往西跑」、「家裡4台除濕機開整天，不誇張」、「不知道是不是錯覺，但真的很常隔壁大安區沒雨，過一條街回到信義區就…」。

台北屬盆地地形，信義區內有山，攔截水氣後自然容易下雨，在地人自嘲「保濕效果好」。有網友說，台北市如果要挑一個最不會下雨的地方，就屬士林區了，還經氣象局長鄭明典認證，「這邊背風，特別不會下雨」。