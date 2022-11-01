Here is Nike's statement when asked about Kyrie Irving, who has his own Nike shoe line and who last week tweeted a link to a movie considered to be antisemitic:



"At Nike, we believe there is no place for hate speech, and we condemn any form of antisemitism." — Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) October 31, 2022

運動大廠Nike對於籃網球星厄文（Kyrie Irving）疑似反猶的言論做出聲明，他們透過美媒《The Athletic》表示：「我們相信仇恨言論不該被容忍，同時我們譴責任何形式的反猶主義。」Nike譴責所有的仇恨和反猶言論，但沒有譴責厄文，換言之Nike未認定厄文是反猶主義者。

厄文在推文中提到的影片《希伯來人到非洲黑人：醒醒美國黑人》（Hebrews to Negroes: Wake Up Black America）確實勾起一些人的好奇心。根據觀影者的心得，這部影片毫無疑問帶有極端的反猶思想，堅信非洲黑人才是上帝的選民，白皮膚的歐洲人奪走了他們的身分，給子孫編織出代代相傳的歷史謊言。

最誇張的是影片裡假造納粹領導人希特勒（Adolf Hitler）的對話，希特勒聲稱美國人「盜走了上帝的珍寶」，即是非洲黑人，因為非洲黑人才是真正的希伯來人，並且讓白皮膚的猶太人佔據了以色列。非洲黑人是以色列的主人，所以不能讓他們知道自己的身分。影片改編的原著還聲稱二戰期間不可能有600萬猶太人被殺，因為那時候居住在歐洲的猶太人不到25萬。

「肯爺」威斯特（Kanye West）因為反猶言論已經遭到Adidas宣布終止合作關係。厄文的球鞋幫Nike賺了很多錢，他們雖然沒有為難厄文，不過根據美媒ESPN報導，Nike與厄文的合約即將到期，雙方續約的可能性很低。