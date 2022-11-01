共享經濟在全球蓬勃發展，國內共享運具近年來積極開拓市場，裕隆(2201)集團旗下格上租車以格上Go Smart APP整合共享汽車及日租車線上業務，進軍市場兩年來，以優質使用者體驗累積逾30萬會員；共享車除布局六都及全台高鐵沿線外，亦跨入路邊租還市場，更積極加快汰換車隊腳步，陸續投入Nissan KICKS全新車、納智捷U6等車款，加上重視清潔，推動「先看再租」車況登錄制，營造共好贏得市場口碑。

格上Go Smart剛榮獲國家品牌玉山獎最佳產品獎及最佳人氣品牌全國首獎，雙金加持。共享車業務已在全台陸續投車一千台，近來快速汰換車隊車款，打出全新KICKS、U6休旅車平日時租108元的優惠價，以多樣化、多品牌車款對準共享車族群口味。站點布局除雙北桃重點區域，上半年一舉在高雄開設70個站點，下半年更跨入路邊租還業務，率先在新北市試營運，更將大北區「甲租乙還」拓展至宜蘭，讓雙北桃宜跨區移動服務更完整，紓解平假日往返的通勤及出遊用車需求。

格上租車表示，共享車業務在疫情期間以無人租車體驗，以及格上建立的高標準清消作業，業績不降反增，疫後國旅加速租車需求，讓格上拓點、汰換車隊及增加車隊的腳步加快，目前新北市路邊租還業務也已規畫試營運後，擴大範圍至北市等地，車隊汰換上也將陸續再投入M7等七人座以上車種，符合消費者期待。

國內共享車業務一直存在的車況不佳、車室髒亂等問題，格上也以推動車況透明的「車況登錄」解決消費者痛點，讓使用者預先查知車況以及是否已完成清消作業，避免租車髒亂車等「踩地雷」狀況。格上表示，車況登錄推動後，會員接受度高，也樂於配合還車拍照等要求，讓格上對營造更優質、透明的共享車未來更加有信心，也相當感謝會員的支持。

為感謝會員支持，格上Go Smart共享車也推出大北區甲租乙還及路邊租還優惠方案，讓使用者體驗隨租隨還的便利性，即日起至11月底，會員只要首次承租路邊租還或大北區甲租乙還用車，即送出100元租車金回饋。