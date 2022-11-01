嘉聯益(6153)第3季合併毛利率躍升至19.9%，季增17.9個百分點，單季稅後盈餘達7.47億元，年增4.59倍，創單季歷史新高，單季每股盈餘為1.35元，累計前3季每股盈餘為0.85元；由於公司在美系客戶新機電池板出貨品項較去年增加，可望成為推升公司下半年到明年上半年營運成長動能。

受惠於觀音廠調整效益顯現及美系客戶積極拉貨，嘉聯益營運展現強勁成長力道，第3季合併營收為54.24億元，季增108.1%，年增38.9%，營業毛利10.79億元，單季合併毛利率19.9%，季增17.9個百分點，年增8.1個百分點，營業淨利為6.58億元，營業淨利率12.1%，單季稅後盈餘7.47億元，年增4.59倍，創下單季歷史新高，純益率13.8%，單季每股盈餘1.35元。

嘉聯益前3季合併營收為110.63億元，年增0.65%，營業毛利為13.17億元，合併毛利率11.9%，年增3.6個百分點，營業淨利1.65億元，稅後盈餘4.74億元，順利轉虧為盈，每股盈餘0.85元。

嘉聯益表示，今年在美系客戶新機電池板出貨品項較去年增加，成為推升公司下半年到明年上半年營運成長的主要動能。