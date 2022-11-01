中廣與蓋洛普28日公布桃園市長選舉最新民調，國民黨候選人張善政以27.88％支持度，領先民進黨候選人鄭運鵬的24.25％、無黨籍候選人鄭寶清的4.81％與民眾黨候選人賴香伶的4.07％。資深媒體人陳鳳馨則觀察張善政桃園北部跟南部競選總部成立的場面，直言「這個情勢真的確實是相當旺」，她更表示，經過這次選舉後，覺得張會做的事情比她想像中還多。

陳鳳馨31日在政論節目《少康戰情室》中指出，觀察桃園選情，造勢晚會是蠻重要的(指標)，她說造勢活動牽涉到組織系統能不能到最後末梢，除動員人數外，也有自發性的。她觀察到張善政在桃園北部跟南部競選總部成立的情形，她說那個場面讓她覺得情勢真的確實是相當旺，以張善政的狀況來講真的很旺。她表示，北桃園很難用組織動員，比較屬於自發性，但從人數上來來看，比過往經驗還多。

此外，陳鳳馨表示，從選舉到現在，很多地方讓她蠻驚訝的，並表示民進黨攻擊張善政，讓大家突然發現張善政做了好多事。陳鳳馨提到，農委會委託宏碁，(張善政)要負責把國際上，可以在農業上面做數位推展的業務，把它找出來去跟地方座談，談完後找最適合台灣的部分引進來，陳鳳馨認為這其實是很細的工作。此外，她說連續三年農委會都委託宏碁，中間還從民進黨換國民黨，還繼續委託，就知道至少農委會是滿意的。

陳鳳馨認為，經過這次選舉之後，她覺得張善政會做的事情，比她想像中要來的多。